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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Сочи» всё меньше и меньше будут считать фарм-клубом «Зенита» эксклюзив

22 Мая 2022 • 16:11 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завоевание «Сочи» серебряных медалей.

- Я думаю, «Сочи» заслуженно занял второе место. На протяжении всего сезона команда Владимира Федотова показывала и стабильный результат, и довольно-таки неплохую зрелищную игру с большим количеством голов. По забитым мячам сочинцы также заняли второе место. В последнем матче, возможно, «Динамо» мыслями было уже в финале Кубка, и сказалось то, что между вторым и третьим местами нет разницы в плане попадания в еврокубки. Наверное, если бы серебряные медали давали бы путёвку в Лигу чемпионов, то «Динамо» по-другому настроилось бы на эту игру. А возвращаясь к «Сочи», всё меньше и меньше людей будут считать его фарм-клубом «Зенита» и всё больше будут называть его конкретной отдельной командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Шамиль Лахиялов Сочи РПЛ
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