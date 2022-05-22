Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завоевание «Сочи» серебряных медалей.

- Я думаю, «Сочи» заслуженно занял второе место. На протяжении всего сезона команда Владимира Федотова показывала и стабильный результат, и довольно-таки неплохую зрелищную игру с большим количеством голов. По забитым мячам сочинцы также заняли второе место. В последнем матче, возможно, «Динамо» мыслями было уже в финале Кубка, и сказалось то, что между вторым и третьим местами нет разницы в плане попадания в еврокубки. Наверное, если бы серебряные медали давали бы путёвку в Лигу чемпионов, то «Динамо» по-другому настроилось бы на эту игру. А возвращаясь к «Сочи», всё меньше и меньше людей будут считать его фарм-клубом «Зенита» и всё больше будут называть его конкретной отдельной командой.