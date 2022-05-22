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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: Динамовцы смазали концовку сезона

22 Мая 2022 • 09:58 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу игры московского «Динамо» в концовке этого сезона.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что было сразу понятно, что московская команда не будет конкурентом для «Зенита». Экс-игрок отметил, что динамовцев даже немного жалко, ведь «сине-белые» очень старались, но в последнем матче уступили серебро прямым конкурентам и смазали концовку сезона, но футболистов «Динамо» всё равно стоит похвалить.

Напомним, что подопечные Сандро Шварца в последнем туре крупно проиграли «Сочи» со счётом 1:5 и в итоге заняли третью строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Канчельскис
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