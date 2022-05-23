Точилин назвал причину разгромного поражения «Динамо» в матче с «Сочи»

Бывший защитник «Динамо» и экс-главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал разгромное поражение «бело-голубых» (1:5) от команды Владимира Федотова в матче 30-го тура РПЛ.

«Тяжело ответить конкретно, что произошло с «Динамо». Если смотреть объективно, то «Сочи» был сильнее и более мотивирован в этой игре. Пропущенный гол гостей не сломил, а, наоборот, добавил им энергии», — цитируют Точилина «Известия».

Экс-футболист также отметил, что для решения ещё более серьёзных задач сочинскому клубу необходимо усилиться новыми игроками.

Напомним, это победа позволила команде Федотова завоевать серебряные медали прошедшего розыгрыша РПЛ. Динамовцам же досталась бронза.