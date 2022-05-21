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Александр Овечкин прокомментировал разгром «Динамо» от «Сочи» эксклюзив

21 Мая 2022 • 18:56 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Российский хоккеист Александр Овечкин в разговоре с журналистами прокомментировал результат матча между «Динамо» и «Сочи».

«Мне нечего сказать сейчас по этой игре. Хороший ли результат для «Динамо» третье место? Я так скажу, медали есть медали. Надеюсь, что в финале Кубка против «Спартака» «Динамо» сможет одержать победу», - передаёт слова Овечкина корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

На матче между «Динамо» и «Сочи» Александру Овечкину и его сыну дали возможность пробить в торжественный гонг.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин Сочи
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