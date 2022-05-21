Овечкин и Лещенко наградят «Динамо» медалями после матча с «Сочи»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а также народный артист РСФСР ит болельщик «Динамо» Лев Лещенко наградят «бело-голубых» медалями РПЛ после матча 30-го тура против «Сочи», сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в своём телеграм-канале.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится сегодня, 21 мая. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Напомним, для завоевания серебряных медалей «Динамо» устроит и ничейный результат. Но если победу одержат сочинцы, то «бело-голубым» достанется лишь бронза.