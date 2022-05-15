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Захарян: В матче с «Сочи» нужно обязательно побеждать

15 Мая 2022 • 10:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
21.05 17:00

Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился с журналистами клубной пресс-службы ожиданиями от матча с «Сочи».

Захарян сказал, что динамовцы не сумели удержать победу над «Локомотивом» из-за небольшой усталости. Арсен заявил, что в поединке с «Сочи» динамовцы обязательно сыграют в свой лучший футбол. Полузащитник отметил, что в матче с «барсами» нужно выходить на поле и побеждать, ведь другой результат будет неприемлем.

Напомним, что на данный момент «Динамо» и «Сочи» делят между собой вторую строчку. У обеих команд по 53 очка в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи Арсен Захарян
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