Захарян: В матче с «Сочи» нужно обязательно побеждать

Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился с журналистами клубной пресс-службы ожиданиями от матча с «Сочи».

Захарян сказал, что динамовцы не сумели удержать победу над «Локомотивом» из-за небольшой усталости. Арсен заявил, что в поединке с «Сочи» динамовцы обязательно сыграют в свой лучший футбол. Полузащитник отметил, что в матче с «барсами» нужно выходить на поле и побеждать, ведь другой результат будет неприемлем.

Напомним, что на данный момент «Динамо» и «Сочи» делят между собой вторую строчку. У обеих команд по 53 очка в активе.