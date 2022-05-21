Бувач останется в «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач не покинет Россию по окончании нынешнего сезона, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, босниец продолжит работу в московском клубе, несмотря на политическую обстановку.

Бувач переехал в Россию в феврале 2020 года. Ранее он был помощником главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Также в его тренерской карьере были «Майнц», дортмундская «Боруссия» и «Нойкирхен».

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура РПЛ «бело-голубые» встретятся с «Сочи». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.