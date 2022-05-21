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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов объявил о продлении контракта с Нобоа

21 Мая 2022 • 23:15 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что контракт с полузащитником Кристианом Нобоа автоматически продлён.

«С Крисом Нобоа автоматически продлевается контракт. Команда у нас состоит из всего штаба. Очень важно иметь крепкий тыл. Здесь мы едины», — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

Чемпионом России в сезоне-2021/22 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Второе место занял «Сочи», разгромив в борьбе за серебряные медали «Динамо» со счётом 5:1.  

Из РПЛ в ФНЛ вылетели «Арсенал» и «Рубин». В стыковых матчах «Химки» сыграют против «СКА-Хабаровска», «Уфе» будет противостоять «Оренбург».


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Кристиан Нобоа Владимир Федотов Сочи РПЛ
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окончен Химки 2:1 Спартак Москва
окончен Краснодар 1:1 Ахмат 2.40 3.95 2.65
окончен Динамо Москва 1:5 Сочи
окончен Нижний Новгород 1:0 Зенит 3.40 3.30 2.20
окончен ЦСКА Москва 4:0 Ростов 1.73 4.00 4.50
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