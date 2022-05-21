Федотов объявил о продлении контракта с Нобоа

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что контракт с полузащитником Кристианом Нобоа автоматически продлён.

«С Крисом Нобоа автоматически продлевается контракт. Команда у нас состоит из всего штаба. Очень важно иметь крепкий тыл. Здесь мы едины», — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

Чемпионом России в сезоне-2021/22 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Второе место занял «Сочи», разгромив в борьбе за серебряные медали «Динамо» со счётом 5:1.

Из РПЛ в ФНЛ вылетели «Арсенал» и «Рубин». В стыковых матчах «Химки» сыграют против «СКА-Хабаровска», «Уфе» будет противостоять «Оренбург».