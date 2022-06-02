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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Не буду следить за Шварцем в «Герте», мне эта команда не нравится»

02 Июня 2022 • 11:52 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Известный футбольный тренер Сергей Силкин прокомментировал назначение экс-наставника «Динамо» Сандро Шварца на пост главного тренера берлинской «Герты».

Специалист признался, что для него отъезд немецкого тренера из России не стал неожиданностью. Также Силкин заявил, что не будет следить за успехами Шварца в Бундеслиге.  

«Понятно было, что Шварц уйдёт в «Герту». Не просто же так были разговоры об этом клубе. Не буду следить за успехами Шварца. Мне эта команда не нравится. В Германии лишь два клуба показывают интересный футбол», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

По итогам минувшего сезона «Динамо» под руководством 43-летнего Шварца сумело занять третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выйти в финал Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2). Бронзовые медали чемпионата России стали для московского клуба первыми с 2008 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Сандро Шварц
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