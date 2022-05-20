Точилин о матче «Динамо» — «Сочи»: Все приложат максимум усилий

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о предстоящем матче 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

«Сочи» двигается вверх. В этом сезоне есть шанс занять второе место, но «Динамо» этот сезон также уверено играет. Все приложат максимум усилий, чтобы добиться большего, чем на сегодняшний момент они могут иметь», — цитирует Точилина «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, он не удивлен такому выступлению сочинской команды в текущем сезоне, ведь и прошлом розыгрыше Премьер-лиги клуб боролся за медали.

В последнем туре чемпионата России «Динамо» и «Сочи» сойдутся в игре за серебряные медали, «бело-голубым» будет достаточно ничьей, чтобы сохранить вторую строчку.