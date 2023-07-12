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Президент «Атлетико»: «Я понимаю, почему Фелиш выглядит раздражённым на тренировках»

12 Июля 2023 • 00:19 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопрос о Жоау Фелише.

Португальский нападающий, как отмечается, не в восторге от тренировок в расположении «матрасников». Вероятно, игрок намерен покинуть клуб, но трансферу препятствует высокая стоимость, запрашиваемая «Атлетико».

«Фелиш остаётся игроком «Атлетико», как в предыдущих сезонах. Его раздражённость на тренировках? Неудивительно, что человек не в восторге, когда сталкивается с такими нагрузками после возвращения из отпуска. Я бы тоже был недоволен, если бы мне пришлось просыпаться в восемь часов вместо одиннадцати», – цитирует журналист Хави Гомес президента мадридского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Жоау Фелиш
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