Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может в скором времени покинуть клуб.

Французский футболист не всегда попадал в стартовый состав команды Диего Симеоне в прошлом сезоне, поэтому «матрасники», вероятно, одобрят его продажу. Как информирует журналист Рубен Уриа, интерес к Лемару обозначил неназванный клуб французской Лиги 1. Между сторонами уже состоялись переговоры.

Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость Тома Лемара составляет 22 млн евро. Трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Атлетико» рассчитано до середины 2027 года.

В минувшей кампании Лемар принял участие в 32 матчах, отметившись одним голом и тремя ассистами.