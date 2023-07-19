Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Французский клуб готов приобрести Лемара у «Атлетико» слухи

19 Июля 2023 • 21:39 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может в скором времени покинуть клуб.

Французский футболист не всегда попадал в стартовый состав команды Диего Симеоне в прошлом сезоне, поэтому «матрасники», вероятно, одобрят его продажу. Как информирует журналист Рубен Уриа, интерес к Лемару обозначил неназванный клуб французской Лиги 1. Между сторонами уже состоялись переговоры.

Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость Тома Лемара составляет 22 млн евро. Трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Атлетико» рассчитано до середины 2027 года.

В минувшей кампании Лемар принял участие в 32 матчах, отметившись одним голом и тремя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Тома Лемар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
22:33 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ»
22:24 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Я быстро адаптируюсь в «Реале»
21:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила разрешение на подписание Фелиша слухи
21:39 · Испания. Ла Лига
Французский клуб готов приобрести Лемара у «Атлетико» слухи
21:27 · Германия. Бундеслига
Буну готов стать дублёром Нойера в «Баварии» слухи
21:08 · Испания. Ла Лига
Торре, арендованный «Жироной», не сможет играть против «Барселоны»
20:34 · Испания. Ла Лига
Эвра объяснил, почему Зидан добился успеха в качестве тренера
20:25 · Испания. Ла Лига
У Эззалзули есть предложение от клуба Ла Лиги, игрок предпочитает остаться в «Барселоне»
16:53 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» готов отпустить Фелиша в «Барселону»
16:32 · Испания. Ла Лига
​Фанаты «Атлетико» осквернили табличку Жоау Фелиша
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Милан» не намерен платить 2,5 миллиона евро за аренду Данджумы
15:22 · Испания. Ла Лига
Аренда Фелиша может обойтись «Барселоне» в 25 миллионов евро 2
14:09 · Англия. Премьер-лига
Рафинья станет главной целью «Манчестер Сити», если клуб продаст Мареза
13:58 · Испания. Ла Лига
​Хави сказал Гонсалесу, что он будет мало играть – хавбек может уйти из «Барселоны»
12:59 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» принял решение по Верратти
Все новости
Рекомендуем