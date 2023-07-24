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Чемпионат Италии. Серия А

Камада решил, где хочет продолжить карьеру

24 Июля 2023 • 02:07 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Атакующий полузащитник Даити Камада определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

В начале лета японский футболист, пребывающий в статусе свободного агента, был близок к переходу в «Милан», однако переговоры зашли в тупик. Позднее интерес к 26-летнему игроку также обозначили «Рома» и мадридский «Атлетико». Согласно информации журналиста Даниэле Лонго, Камада предпочёл бы выступать за «матрасников». Тем не менее, как отмечает источник, возможность попробовать силы в Серии А также привлекает хавбека.

Прежним клубом Даити Камады был франкфуртский «Айнтрахт», с которым японец попрощался по окончании сезона-2022/23, не продлив истекавший контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Атлетико Мадрид Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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