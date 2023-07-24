Камада решил, где хочет продолжить карьеру

Атакующий полузащитник Даити Камада определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

В начале лета японский футболист, пребывающий в статусе свободного агента, был близок к переходу в «Милан», однако переговоры зашли в тупик. Позднее интерес к 26-летнему игроку также обозначили «Рома» и мадридский «Атлетико». Согласно информации журналиста Даниэле Лонго, Камада предпочёл бы выступать за «матрасников». Тем не менее, как отмечает источник, возможность попробовать силы в Серии А также привлекает хавбека.

Прежним клубом Даити Камады был франкфуртский «Айнтрахт», с которым японец попрощался по окончании сезона-2022/23, не продлив истекавший контракт.