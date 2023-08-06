Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш одобряет вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

23-летний форвард хочет покинуть ряды «матрасников», но до недавних пор на него не было ни одного серьёзного претендента. На днях стало известно о заинтересованности в подписании португальца со стороны «Аль-Хиляля», который продолжает работать над громкой сделкой. По сведениям O Jogo, вероятность трансфера довольно велика. Все стороны, включая самого Фелиша, заинтересованы в успешном исходе обсуждений. Переговоры стремительно прогрессируют.

Трансферная стоимость Жоау Фелиша оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.