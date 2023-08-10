Лапорта убеждён, что Фелиш сможет добиться успеха в «Барселоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш всё ещё может оказаться в каталонской «Барселоне». Инсайдер Хоаким Пьера сообщает, что президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уверен в кандидатуре 23-летнего португальца. Руководитель «Барселоны» считает, что Фелиш вполне способен добиться успеха в каталонском клубе.

«Сине-гранатовые» пока рассматривают только аренду Жоау, ведь за полноценный трансфер «Атлетико» просит около 100 миллионов евро, которых у «Барселоны» нет. Фелиш ранее призвал своего агента Жорже Мендеша сделать всё возможное для того, чтобы организовать ему переезд на «Камп Ноу».