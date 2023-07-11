Фелиш тренируется с молодёжной командой «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш в первый день предсезонного сбора тренировался с молодёжной командой мадридского клуба, так как главный тренер «матрасников» Диего Симеоне больше не рассчитывает на 23-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что Фелиш намерен продолжить карьеру в «ПСЖ», однако французский клуб не хочет платить за игрока 100 миллионов евро отступных.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Фелиш провёл в «Челси» на правах аренды. Нападающий принял участие в 20 матчах лондонской команды, забив в них четыре мяча.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.