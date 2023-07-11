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Фелиш тренируется с молодёжной командой «Атлетико»

11 Июля 2023 • 13:17 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш в первый день предсезонного сбора тренировался с молодёжной командой мадридского клуба, так как главный тренер «матрасников» Диего Симеоне больше не рассчитывает на 23-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что Фелиш намерен продолжить карьеру в «ПСЖ», однако французский клуб не хочет платить за игрока 100 миллионов евро отступных.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Фелиш провёл в «Челси» на правах аренды. Нападающий принял участие в 20 матчах лондонской команды, забив в них четыре мяча.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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