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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

14 Августа 2023 • 22:00 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
1 1.33 X 4.90 2 11.00
Через 0 ч. 3 мин.

В рамках первого тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Гранады».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетико М0:0Гранада
Облак ЯнАспиликуэта СесарСавич СтефанЭрмосо МариоЛьоренте МаркосДе Пауль РодригоКоке ХорхеЛемар ТомаКарраско ЯнникГризманн АнтуанМората Альваро
Запасные: Ривас Пабло БарриосКостис ИлиасДепай МемфисЛино СэмуелГрбич ИвоГалан ХавиКорреа АнхельСёюнджю ЧагларФелиш ЖоауНьигес СаульГомис АнтониоРикельме Родриго
Феррейра АндреВальехо ХесусМикель ИгнасиРубио МигельНева КарлосКальехон ХосеГумбау ХерардРуис СерхиоМелендо ОскарУзуни МюртоОмородион Сэмюэль
Запасные: Адриан Лопес ГарротеСарагоса БрайанМанафа ВилсонРауль ФернандесПетрович НьегошВиктор ДиасПереа АльбертоMiki BoschДьедиу ФамараВильяр ГонсалоПуэртас АнтониоСанчес Рикард
14 августа. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Гранада
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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Сегодня, 14 Августа
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