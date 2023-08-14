«Атлетико» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках первого тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Гранады».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Гранада
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Протокол игры
Облак Ян•Аспиликуэта Сесар•Савич Стефан•Эрмосо Марио•Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго•Коке Хорхе•Лемар Тома•Карраско Янник•Гризманн Антуан•Мората Альваро
Феррейра Андре•Вальехо Хесус•Микель Игнаси•Рубио Мигель•Нева Карлос•Кальехон Хосе•Гумбау Херард•Руис Серхио•Мелендо Оскар•Узуни Мюрто•Омородион Сэмюэль
14 августа. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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