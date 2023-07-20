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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карраско решил покинуть «Атлетико» слухи

20 Июля 2023 • 21:03 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско намерен сменить клуб.

Контракт бельгийца с «матрасниками» истекает в следующем году, однако стороны, вероятно, завершат сотрудничество уже в ближайшее время. Согласно сведениям журналиста Хави Гомары, 29-летний футболист принял решение покинуть «Атлетико» до закрытия текущего трансферного окна. Клуб также нацелен на продажу. При этом главный тренер команды Диего Симеоне хотел бы сохранить Карраско, поскольку тот важен для его планов.

Трансферная стоимость Янника Карраско, по оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро. В прошедшем сезоне игрок отметился десятью голами и пятью ассистами в 44 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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