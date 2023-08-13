Романо: «Барселона» возобновит переговоры по Фелишу, если не сможет подписать Неймара»

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о трансферных планах «Барселоны».

Руководство каталонского клуба намерено провернуть возвращение Неймара из «ПСЖ», однако бразилец соблазнился новым щедрым предложением от «Аль-Хиляля», что значительно осложняет задачу «Барселоне». Как отмечает Романо в эксклюзивном отчёте, «сине-гранатовые» с высокой вероятностью возобновят переговоры с «Атлетико» по Жоау Фелишу в ближайшие недели, если подписать Неймара так и не удастся.

Жоау Фелиш заявлял о своём желании выступать за «Барселону». 23-летний португалец может перебраться в стан действующих чемпионов Испании на правах аренды с опцией выкупа.