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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Барселона» возобновит переговоры по Фелишу, если не сможет подписать Неймара»

13 Августа 2023 • 02:30 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
1 7.00 X 3.90 2 1.55
Через 19 ч. 10 мин.

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о трансферных планах «Барселоны».

Руководство каталонского клуба намерено провернуть возвращение Неймара из «ПСЖ», однако бразилец соблазнился новым щедрым предложением от «Аль-Хиляля», что значительно осложняет задачу «Барселоне». Как отмечает Романо в эксклюзивном отчёте, «сине-гранатовые» с высокой вероятностью возобновят переговоры с «Атлетико» по Жоау Фелишу в ближайшие недели, если подписать Неймара так и не удастся.

Жоау Фелиш заявлял о своём желании выступать за «Барселону». 23-летний португалец может перебраться в стан действующих чемпионов Испании на правах аренды с опцией выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Неймар Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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