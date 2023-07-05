Центральный защитник Чалар Сеюнджю заключил соглашение с мадридским «Атлетико», об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на четыре года.

Турок перешёл в стан «матрасников» на правах свободного агента после окончания контракта с «Лестером», который в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе. Он играл за «лис» на протяжении пяти последних сезонов.

Ранее Сеюнджю также выступал за «Фрайбург» и ряд турецких клубов.

На его счету также 53 игры за сборную Турции, за которую он дебютировал в 2016 году.