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Официально: Сеюнджю пополнил ряды «Атлетико» официально

05 Июля 2023 • 18:46 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Центральный защитник Чалар Сеюнджю заключил соглашение с мадридским «Атлетико», об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на четыре года.

Турок перешёл в стан «матрасников» на правах свободного агента после окончания контракта с «Лестером», который в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе. Он играл за «лис» на протяжении пяти последних сезонов. 

Ранее Сеюнджю также выступал за «Фрайбург» и ряд турецких клубов.

На его счету также 53 игры за сборную Турции, за которую он дебютировал в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Чаглар Сеюнджю Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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