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Защитник «Атлетико» Лоди может продолжить карьеру во Франции

12 Июля 2023 • 21:39 Комментировать
Марсель
...
Реймс
12.08 21:00

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди может продолжить карьеру в «Марселе». Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, сам 25-летний бразилец заинтересован в таком переходе. Отмечается, что стороны близки к достижению соглашения.

Напомним, минувший сезон Лоди провёл в английском клубе «Ноттингем Форест» на правах аренды. Защитник принял участие в 32 матчах «лесников», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 20 миллионов евро.

Минувший розыгрыш чемпионата Франции «Марсель» завершил на третьем месте в турнирной таблице. Новый сезон Лиги 1 начнётся в середине августа.  

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Атлетико Мадрид Марсель Ренан Лоди трансферы футбола - лето 2023
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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