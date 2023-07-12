Защитник «Атлетико» Лоди может продолжить карьеру во Франции

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди может продолжить карьеру в «Марселе». Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, сам 25-летний бразилец заинтересован в таком переходе. Отмечается, что стороны близки к достижению соглашения.

Напомним, минувший сезон Лоди провёл в английском клубе «Ноттингем Форест» на правах аренды. Защитник принял участие в 32 матчах «лесников», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 20 миллионов евро.

Минувший розыгрыш чемпионата Франции «Марсель» завершил на третьем месте в турнирной таблице. Новый сезон Лиги 1 начнётся в середине августа.