Фелиш готов перейти в «Аль-Хиляль» только на правах аренды – «Атлетико» против

«Аль-Хиляль» не сдаётся в борьбе за подписание нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Саудовский клуб сделал новое предложение по аренде португальца, но «матрасники» ответили отказом – их интересует только прямая продажа форварда, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам Фелиш продолжает мечтать о переходе в «Барселону». 23-летний игрок по-прежнему не исключает вариант с переездом в Саудовскую Аравию, но только на правах аренды, а не на постоянной основе. Ожидается, что «Аль-Хиляль» предпримет новую попытку переманить звёздного футболиста в свои ряды.

Напомним, что руководство «Барселоны» рассматривает возможность подписания Фелиша, но рулевой Хави Эрнандес не видит его в своей команде.