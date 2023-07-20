Журналист: «Переход Фелиша в «Барселону» пока невозможен, клуб попробует оформить сделку к концу лета»

«Барселона» не сможет подписать нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша в ближайшее время.

23-летний футболист выразил готовность присоединиться к команде Хави Эрнандеса, и в «Барселоне», по слухам, уже работают над оформлением аренды форварда с возможностью выкупа. Тем не менее, как стало известно журналисту Тони Хуанмарти, на данный момент сделка неосуществима из-за непростого финансового положения каталонского гранда.

«Барселона» попробует провернуть переход Фелиша, но ближе к концу лета. До этих пор действующим чемпионам Испании потребуется совершить крупную продажу одного из игроков нынешнего состава.