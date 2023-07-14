Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш не намерен присоединяться к «Астон Вилле».

«Матрасники» готовы продать 23-летнего игрока, но запрашивают за него солидную компенсацию, которую могут позволить себе не все желающие. Согласно данным Marca, подписать дорогостоящего португальца планировала английская «Астон Вилла», однако сам Фелиш отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Примечательно, что «Астон Вилла» – единственный на сегодняшний день клуб, сделавший конкретное предложение. Напомним, что вторую половину прошлого сезона форвард провёл в аренде в лондонском «Челси».