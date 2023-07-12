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Президент «Атлетико» Сересо: «Мы не беспокоимся о продлении контракта Симеоне»

12 Июля 2023 • 01:04 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мыслями о будущем Диего Симеоне.

Действующий контракт аргентинского наставника, возглавляющего «матрасников» с 2011 года, истекает по окончании предстоящего сезона.

«Симеоне – потрясающий тренер, он невероятно важен для нас. Он работает здесь так давно, что вопрос продления его контракта нас совсем не беспокоит – мы поступим так, как ему будет угодно. Вполне возможно, что он захочет подписать новый договор – и мы подпишем его, если это так. Думаю, он согласится, если мы попросим его остаться», – цитирует Relevo главу «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Диего Симеоне
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