Президент «Атлетико» Сересо: «Мы не беспокоимся о продлении контракта Симеоне»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мыслями о будущем Диего Симеоне.

Действующий контракт аргентинского наставника, возглавляющего «матрасников» с 2011 года, истекает по окончании предстоящего сезона.

«Симеоне – потрясающий тренер, он невероятно важен для нас. Он работает здесь так давно, что вопрос продления его контракта нас совсем не беспокоит – мы поступим так, как ему будет угодно. Вполне возможно, что он захочет подписать новый договор – и мы подпишем его, если это так. Думаю, он согласится, если мы попросим его остаться», – цитирует Relevo главу «Атлетико».