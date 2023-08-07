«Барселона» готовит предложение по Фелишу

Каталонская «Барселона» скоро должна обратиться к мадридскому «Атлетико» с предложением по трансферу нападающего Жоау Фелиша. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» хотят арендовать португальца, полностью покрыв его зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

Фелиш в данный момент хочет перейти только в «Барселону» и не намерен рассматривать другие варианты для продолжения карьеры. Что интересно, в январе «Атлетико» отпустил Жоау в аренду на полгода, но подобная сделка обошлась лондонскому «Челси» аж в 11 миллионов евро. Пока неизвестно, сколько будут требовать «матрасники» за годичную аренду от «Барселоны».

Контракт Жоау с «Атлетико» рассчитан до лета 2027 года.