Журналист: «Вероятность перехода Фелиша в «Барселону» составляет 90%»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш готовится перейти в стан конкурента.

На португальца претендует «Барселона», которая работает над оформлением аренды игрока. Как утверждает журналист Ману Сайнс, вероятность успешного завершения переговоров составляет 90%.

«В «Атлетико» недовольны ситуацией, но обсуждения идут полным ходом, и я уверен, что они завершатся успешно. «Барселона» подпишет Фелиша на правах аренды с опцией выкупа», – сообщил Сайнс.

В 2019 году «Атлетико» купил Фелиша у «Бенфики» за 127 млн евро. В активе 23-летнего футболиста 34 забитых мяча и 18 голевых передач в 131 матче за «матрасников».