Мадридский «Атлетико» не собирается снижать ценник нападающего Жоау Фелиша.

23-летний игрок готов покинуть ряды «матрасников», в недавно даже заявил о желании выступать за «Барселону». Переход португальца в какой-либо клуб осложнён требованиями «Атлетико», которые отпугивают претендентов. По сведениям ElDesmarque, руководство мадридского клуба продолжает настаивать на своём – ценник Фелиша по сей день составляет 127 млн евро. Именно за такую сумму форвард был куплен у «Бенфики» в 2019 году, и в «Атлетико» не хотят потерять вложенные инвестиции.

Контракт Жоау Фелиша рассчитан до 2027 года. Во второй половине прошлого сезона футболист выступал за «Челси» на правах аренды.