«Интер» предложит Морате четырёхлетний контракт

«Интер» проведёт новую встречу с представителями нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мораты.

Испанец стал одной из приоритетных целей «нерадзурри» на трансферном рынке в последние дни. По заявлениям инсайдера Николо Скиры, во вторник руководство «Интера» проведёт новую встречу с представителями 30-летнего футболиста. Морате будет предложен долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре года. Отмечается также, что миланцы предложат «Атлетико» 12 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов за трансфер форварда.

Среди претендентов на Альваро Морату, напомним, также значились «Ювентус», «Рома», «Милан» и представители чемпионата Саудовской Аравии.