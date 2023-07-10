Три клуба ведут борьбу за Морату, будущее игрока может определиться на этой неделе

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в Италии или Саудовской Аравии.

Главным претендентом на испанца в последнее время назывался «Милан», однако интересом «россонери» всё не ограничивается. На данный момент за 30-летнего футболиста также борются «Рома» и саудовский «Аль-Хиляль», докладывает Marca, и будущее форварда может определиться уже на этой неделе.

Трансферный ценник Альваро Мораты оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. Контракт игрока с «Атлетико» истекает в следующем году. В прошедшем сезоне Мората стал автором 15 забитых голов в 45 матчах за «матрасников».