Хави не считает подписание Фелиша приоритетной целью «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не видит острой необходимости в приглашении нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

По многочисленным слухам, «Барселона» близка к договорённости по аренде 23-летнего игрока с возможностью выкупа. Как сообщает журналистка Хелена Кондис, ситуация обстоит несколько иначе: каталонцы на данный момент не собираются подписывать португальца, поскольку видят сделку слишком дорогой и нецелесообразной. Кроме того, в приходе форварда не слишком заинтересован и рулевой Хави Эрнандес, который считает, что в его команде есть позиции, больше нуждающиеся в усилении.