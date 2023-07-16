Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Амрабат решил перейти в «Атлетико»

16 Июля 2023 • 20:50 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат намерен продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

О готовности марокканца пополнить ряды «матрасников» уже сообщалось в прошлом. По сведениям издания Marca, хавбек, обдумав все варианты, окончательно решил перебраться в «Атлетико», если возникнет такая возможность. 26-летний игрок настаивает на переходе уже несколько месяцев, и сделка по-прежнему возможна, однако приоритетным для мадридцев вариантом считается Марко Верратти («ПСЖ»). Также испанский клуб претендует на Пьера-Эмиля Хёйбьерга, с которым готов расстаться «Тоттенхэм».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Софьян Амрабата в 30 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
21:49 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ видит в де Кетеларе идеальную замену Хави Симонсу, но есть одна проблема
21:43 · Италия. Серия А
Джилардино: «Если спасёмся, это будет как победа в чемпионате»
20:50 · Италия. Серия А
Амрабат решил перейти в «Атлетико»
20:48 · Италия. Серия А
​Журналист рассказал о вариантах Мораты
20:24 · Италия. Серия А
Влахович договорился с «ПСЖ» слухи
20:16 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры с «Порту» по трансферу нападающего
19:29 · Италия. Серия А
​В «Салернитане» отреагировали на информацию об интересе к Миранчуку
19:21 · Италия. Серия А
У Алексея Миранчука появился новый вариант в Серии А слухи
18:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» может в третий раз подписать Морату 1
18:24 · Италия. Серия А
​«Ювентус» запланировал новый раунд переговоров по игроку «Барселоны»
18:05 · Италия. Серия А
​«Ювентус» выбрал, кем заменить Кьезу
17:07 · Италия. Серия А
Демирал хочет перейти из «Аталанты» в топ-клуб
17:06 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о Рожерио: «В Италии он считается сильным защитником, мне хотелось бы увидеть его в «Спартаке»
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» провёл переговоры с Уокером 1 слухи
15:57 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» договорился о трансфере Лукаку 4
Все новости
Рекомендуем