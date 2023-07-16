Амрабат решил перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат намерен продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

О готовности марокканца пополнить ряды «матрасников» уже сообщалось в прошлом. По сведениям издания Marca, хавбек, обдумав все варианты, окончательно решил перебраться в «Атлетико», если возникнет такая возможность. 26-летний игрок настаивает на переходе уже несколько месяцев, и сделка по-прежнему возможна, однако приоритетным для мадридцев вариантом считается Марко Верратти («ПСЖ»). Также испанский клуб претендует на Пьера-Эмиля Хёйбьерга, с которым готов расстаться «Тоттенхэм».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Софьян Амрабата в 30 млн евро.