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«Атлетико» начал с уверенной победы над «Гранадой»

15 Августа 2023 • 00:38 Комментировать
Атлетико М
3:1
Гранада
окончен

Новый сезон «Атлетико» начал матчем против вернувшейся в элиту «Гранады». Несмотря на разницу в классе, у мадридцев не было очень большого преимущества, казалось, что столичная команда играет с запасом. Героем первого тайма стал Альваро Мората, у которого из-за офсайда отобрали гол, также вне игры зафиксировано в моменте с ударом форварда в перекладину. Но всё же одну атаку он завершил по всем правилам. Сесар Аспиликуэта справа выполнил прострел, мяч отскочил к Альваро, который с 10 метров зарядил без шансов для вратаря. Гости отыгрались в похожем ключе, доставка мяча справа, и Сэмюэль Омородион сходу попал в цель. Но тут же Мемфис Депай разрядил свою пушку метров с 27 в девятку - 2:1. На 90-й минуте Анхель Корреа в штрафной начал обыгрывать соперников, мяч достался Маркосу Льоренте, который поставил точку - 3:1.

Протокол игры  
Атлетико М3:1Гранада
(1:0) Мората Альваро45'  
  63'Омородион Сэмюэль (1:1)

(2:1) Депай Мемфис 68'

(3:1) Льоренте Маркос 90'

  
Облак ЯнАспиликуэта СесарСавич СтефанЭрмосо Марио  39'Льоренте МаркосДе Пауль Родриго 78' (Корреа Анхель ( 78') Коке Хорхе 7' (Ривас Пабло Барриос ( 7') Лемар Тома 59' (Сёюнджю Чаглар ( 59') Карраско ЯнникГризманн Антуан 78' (Ньигес Сауль ( 78') Мората Альваро  42' 58' (Депай Мемфис ( 58')
Запасные: Костис ИлиасЛино СэмуелГрбич ИвоГалан ХавиФелиш ЖоауГомис АнтониоРикельме Родриго
Феррейра АндреВальехо ХесусМикель ИгнасиРубио МигельНева Карлос 83' (Петрович Ньегош ( 83') Кальехон Хосе 75' (Санчес Рикард ( 75') Гумбау Херард  10' 75' (Пуэртас Антонио ( 75') Руис СерхиоМелендо Оскар 59' (Вильяр Гонсало ( 59') Узуни МюртоОмородион Сэмюэль 83' (Сарагоса Брайан ( 83')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеМанафа ВилсонРауль ФернандесВиктор ДиасПереа АльбертоБош МикиДьедиу Фамара
14 августа. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Гранада
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