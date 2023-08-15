«Атлетико» начал с уверенной победы над «Гранадой»

Новый сезон «Атлетико» начал матчем против вернувшейся в элиту «Гранады». Несмотря на разницу в классе, у мадридцев не было очень большого преимущества, казалось, что столичная команда играет с запасом. Героем первого тайма стал Альваро Мората, у которого из-за офсайда отобрали гол, также вне игры зафиксировано в моменте с ударом форварда в перекладину. Но всё же одну атаку он завершил по всем правилам. Сесар Аспиликуэта справа выполнил прострел, мяч отскочил к Альваро, который с 10 метров зарядил без шансов для вратаря. Гости отыгрались в похожем ключе, доставка мяча справа, и Сэмюэль Омородион сходу попал в цель. Но тут же Мемфис Депай разрядил свою пушку метров с 27 в девятку - 2:1. На 90-й минуте Анхель Корреа в штрафной начал обыгрывать соперников, мяч достался Маркосу Льоренте, который поставил точку - 3:1.