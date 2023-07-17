Корреа высказался о своём будущем в «Атлетико»

Вингер мадридского «Атлетико» Анхель Корреа ответил на вопросы журналистов о своём будущем.

28-летний аргентинец признался, что не планирует менять клуб. Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан до июня 2026 года.

«Я знаю, что существует трансферный рынок, но я связан с «Атлетико» контрактом. Я счастлив остаться и с большим энтузиазмом готовлюсь к новому сезону. «Атлетико» – мой дом.

Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов, и это как раз то, чего не хватает нашему клубу. Болельщики тоже об этом мечтают. Надеюсь, мы добьёмся этого до того, как я уйду», – сказал в интервью Marca Корреа, выступающий за «Атлетико» с начала 2015 года.