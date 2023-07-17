Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Корреа высказался о своём будущем в «Атлетико»

17 Июля 2023 • 00:39 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Вингер мадридского «Атлетико» Анхель Корреа ответил на вопросы журналистов о своём будущем.

28-летний аргентинец признался, что не планирует менять клуб. Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан до июня 2026 года.

«Я знаю, что существует трансферный рынок, но я связан с «Атлетико» контрактом. Я счастлив остаться и с большим энтузиазмом готовлюсь к новому сезону. «Атлетико» – мой дом.

Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов, и это как раз то, чего не хватает нашему клубу. Болельщики тоже об этом мечтают. Надеюсь, мы добьёмся этого до того, как я уйду», – сказал в интервью Marca Корреа, выступающий за «Атлетико» с начала 2015 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Анхель Корреа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
02:07 · Испания. Ла Лига
Гюндоган готов стать наставником молодёжи в «Барселоне»
01:57 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Я с детства болел за «Барселону», со времён Райкарда и Гвардиолы»
00:39 · Испания. Ла Лига
Корреа высказался о своём будущем в «Атлетико»
16 Июля
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может обменять свою звезду на Бернарду Силву 1 слухи
21:59 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, как проходит его адаптация в «Реале»
21:29 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Кроос – мастер, он всегда направляет мяч в нужную точку»
21:29 · Испания. Ла Лига
Педри накачал семь килограммов мускулатуры
20:50 · Италия. Серия А
Амрабат решил перейти в «Атлетико»
20:48 · Италия. Серия А
​Журналист рассказал о вариантах Мораты
18:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» может в третий раз подписать Морату 1
18:31 · Испания. Ла Лига
Источник: Сын Зидана продлил контракт с «Реалом»
18:24 · Италия. Серия А
​«Ювентус» запланировал новый раунд переговоров по игроку «Барселоны»
17:14 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» хочет купить Рафинью — «Барселона» не против 2 слухи
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет арендовать Бернарду Силву у «Манчестер Сити»
13:34 · Испания. Ла Лига
​«Ещё одна жертва»: Винисиус поддержал Бенжамена Менди
Все новости
Рекомендуем