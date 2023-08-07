Романо: «Фелиш рассматривает предложение «Аль-Хиляля», но его приоритет – «Барселона»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями о возможном переходе Жоау Фелиша в «Аль-Хиляль».

Мадридский «Атлетико» уже получил предложение от гранда саудовского футбола по аренде 23-летнего форварда, но ответил отказом. По данным Романо, решающее слово в сделке остаётся за самим португальцем. Он всерьёз рассматривает с переходом в «Аль-Хиляль», но его приоритетом остаётся присоединение к «Барселоне» или другому европейскому клубу. На текущем этапе ясно лишь то, что Фелиш не останется в «Атлетико».

Отмечается также, что главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш несколько раз лично звонил Фелишу.