Сёюнджю удивил Симеоне

Новичку мадридского «Атлетико» Чаглару Сёюнджю удалось сходу произвести впечатление на Диего Симеоне.

О переходе 27-летнего игрока было объявлено официально 5 июля. Как стало известно изданию Mundo Deportivo, турок отлично проявил себя на вчерашней тренировке «матрасников» –настолько, что рулевой Диего Симеоне был приятно удивлён его формой. Защитник с лёгкостью справился со всеми упражнениями.

Чаглар Сёюнджю перешёл в мадридский «Атлетико» из английского «Лестера» в качестве свободного агента. Цвета «лис» футболист защищал с 2018 года, отыграв за них в общей сложности 132 матча.