Сауль не намерен переходить в «Галатасарай»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес откажет «Галатасараю».

Турецкий клуб уже провёл переговоры с представителем 28-летнего игрока, о чём стало известно чуть раньше. Тем не менее, как информирует журналист Маттео Моретто, вероятность перехода крайне невелика, поскольку Сауль не заинтересован в переходе в «Галатасарай». На данный момент испанский хавбек даже не рассматривает такую возможность.

Действующий контракт Сауля Ньигеса с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, отыгравшего за «матрасников» 378 матчей, оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.