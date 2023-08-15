Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Гранадой» (3:1) в матче первого тура чемпионата Испании.

Специалист отметил, что было трудно добиться успеха, ведь соперник провёл хороший матч, но замены придали дополнительной уверенности в концовке встречи.

«Мы надеемся, что Мората забьет как можно больше голов. Мы возлагаем большие надежды на него и на Депая, Корреа, Гризманна, Карраско», - приводит слова Симеоне Marca.

В следующем туре столичный клуб на выезде сыграет против «Бетиса». Игра состоится в воскресенье, 20 августа.