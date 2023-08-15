Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне высказался о победе над «Гранадой»

15 Августа 2023 • 07:37 Комментировать
Атлетико М
3:1
Гранада
окончен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Гранадой» (3:1) в матче первого тура чемпионата Испании.

Специалист отметил, что было трудно добиться успеха, ведь соперник провёл хороший матч, но замены придали дополнительной уверенности в концовке встречи.

«Мы надеемся, что Мората забьет как можно больше голов. Мы возлагаем большие надежды на него и на Депая, Корреа, Гризманна, Карраско», - приводит слова Симеоне Marca.

В следующем туре столичный клуб на выезде сыграет против «Бетиса». Игра состоится в воскресенье, 20 августа. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Гранада Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
07:37 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о победе над «Гранадой»
07:28 · Россия. Премьер-лига
Неймар предлагал свои услуги пяти европейским топ-клубам слухи
01:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» потерпел 1000-е поражение в Примере
00:38 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» начал с уверенной победы над «Гранадой»
14 Августа
23:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Знание испанского языка станет важнейшим фактором для Захаряна»
22:36 · Испания. Ла Лига
Быстрый гол позволил «Кадису» обыграть «Алавес»
22:30 · Англия. Премьер-лига
Булыкин: «Севилья может доставить неприятности «Манчестер Сити»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
20:30 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев дал совет Захаряну
19:57 · Россия. Премьер-лига
Радченко рассказал, как Захаряну быстрее адаптироваться в «Реал Сосьедаде»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о Захаряне: «Рановато ему уезжать»
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется защитником «Бетиса» Луисом Фелипе
18:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой похвалил Захаряна
18:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может арендовать Фелиша у «Атлетико» 1 слухи
18:23 · Россия. Премьер-лига
Сапета: «Захаряна ждёт серьёзный вызов»
Все новости
Рекомендуем