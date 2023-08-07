Фелиш будет готов перейти в «Аль-Хиляль», если «Барселона» не согласует его трансфер в течение недели

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш допускает свой переход в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Издание Sport выпустило обновление по ситуации вокруг португальца. Если верить новой информации, Жоау будет готов перебраться в «Аль-Хиляль», если в течение недели каталонская «Барселона» не сможет согласовать его трансфер. Нападающий поставил дедлайн «сине-гранатовым».

«Барселона» надеется, что сможет оформить трансфер Фелиша на правах годичной аренды, покрыв зарплату футболиста в размере 8 миллионов евро. Тем не менее, «Атлетико» наверняка запросит солидную сумму за аренду, что сильно помешает согласованию сделки.