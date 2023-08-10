Симеоне рассказал, как отклонил предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал несостоявшийся переезд в Саудовскую Аравию.

По информации, появившейся в прошлом месяце, «Аль-Ахли» сделал аргентинцу щедрое предложение, однако тот предпочёл остаться в «Атлетико».

«Заставило ли меня колебаться предложение из Саудовской Аравии? Нет. Правда в том, что я счастлив на своём нынешнем месте. Я очень рад работать в «Атлетико», меня всё устраивает. Я бы не засомневался, даже если бы саудовский клуб улучшил предложение», – передаёт Marca слова рулевого «матрасников».

Текущий контракт Диего Симеоне с «Атлетико» рассчитан до следующего лета.