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Чемпионат Италии. Серия А

Мората близок к переходу в «Милан» слухи

07 Июля 2023 • 02:06 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Серию А.

Испанский игрок был обозначен «Миланом» в качестве одной из главных целей на позицию центрфорварда, и недавние переговоры, похожи, дали результат. Согласно сведениям журналиста Давида Медины, сейчас 30-летний футболист ближе к переходу в стан «россонери», чем когда-либо прежде.

Трудовой договор Альваро Мораты с «Атлетико» истекает по окончании сезона-2023/24. Форвард знаком с итальянским футболом по выступлениям за «Ювентус»: в составе «бьянконери» он провёл 185 матчей, отметившись 59 забитыми мячами и 39 ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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