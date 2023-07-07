Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Серию А.

Испанский игрок был обозначен «Миланом» в качестве одной из главных целей на позицию центрфорварда, и недавние переговоры, похожи, дали результат. Согласно сведениям журналиста Давида Медины, сейчас 30-летний футболист ближе к переходу в стан «россонери», чем когда-либо прежде.

Трудовой договор Альваро Мораты с «Атлетико» истекает по окончании сезона-2023/24. Форвард знаком с итальянским футболом по выступлениям за «Ювентус»: в составе «бьянконери» он провёл 185 матчей, отметившись 59 забитыми мячами и 39 ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 20 млн евро.