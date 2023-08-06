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«Атлетико» отклонил предложение саудовского клуба по Фелишу

06 Августа 2023 • 23:28 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Мадридский «Атлетико» отказался продавать нападающего Жоау Фелиша в «Аль-Хиляль».

О возможном переезде португальца в Саудовскую Аравию стало известно на днях. Как сообщается в обновлённом отчёте Relevo, «Аль-Хиляль» был готов арендовать Фелиша, предложив за это солидную сумму, но «Атлетико» ответил отказом. Руководство «матрасников» заинтересовано в скорейшем расставании с 23-летним игроком, но рассматривает только его продажу либо аренду с обязательством последующего выкупа. Весьма вероятно, что «Аль-Хиляль» вернётся с улучшенным предложением.

По слухам, самого Жоау Фелиша заинтересовало предложение из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Хиляль Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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