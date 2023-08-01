Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте стал трансферной целью «Аль-Ахли».

28-летний игрок уже получил предложение от саудовского клуба, о чём сообщает журналист Набиль Джеллит. Испанец был обозначен «Аль-Ахли» в качестве одной из приоритетных опций на рынке. Гранд чемпионата Саудовской Аравии высоко оценивает свои шансы на успех в сделке по хавбеку.

Маркос Льоренте представляет цвета «матрасников» с лета 2019 года – тогда он перебрался из мадридского «Реала» за 30 млн евро. Текущая стоимость футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро, а его контракт рассчитан до 2027 года.