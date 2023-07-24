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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Галатасарай» нацелился на полузащитника «Атлетико»

24 Июля 2023 • 01:07 Комментировать
Кайсериспор
...
Галатасарай
13.08 20:00

Хавбек мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может стать игроком «Галатасарая».

В подписании испанца ранее были заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии, однако 28-летний игрок не выразил большого желания покидать европейский футбол. Как сообщает журналист Салим Манав, новым претендентом на Сауля стал «Галатасарай». Турецкий клуб обозначил полузащитника «матрасников» в качестве одной из приоритетных целей на трансферном рынке, а также успел провести переговоры с агентом футболиста.

По оценке Transfermarkt, стоимость Сауля Ньигеса составляет 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Атлетико Мадрид Сауль Ньигес трансферы футбола - лето 2023
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