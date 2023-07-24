«Галатасарай» нацелился на полузащитника «Атлетико»

Хавбек мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может стать игроком «Галатасарая».

В подписании испанца ранее были заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии, однако 28-летний игрок не выразил большого желания покидать европейский футбол. Как сообщает журналист Салим Манав, новым претендентом на Сауля стал «Галатасарай». Турецкий клуб обозначил полузащитника «матрасников» в качестве одной из приоритетных целей на трансферном рынке, а также успел провести переговоры с агентом футболиста.

По оценке Transfermarkt, стоимость Сауля Ньигеса составляет 10 млн евро.