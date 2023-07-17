«Интер» провёл переговоры с окружением Мораты

Миланский «Интер» обсудил возможное сотрудничество с нападающим мадридского «Атлетико» Альваро Моратой.

30-летний футболист интересен многим клубам Серии А, о чём уже сообщалось. Согласно сведениям, приведённым в обновлённом отчёте журналиста Альфредо Педуллы, вечером воскресенья окружение Мораты провело переговоры с представителями «Интера». Впрочем, испанец – лишь альтернативный вариант для «нерадзурри», приоритетом которых остаётся Фоларин Балогун из лондонского «Арсенала».

Напомним, что незадолго до встречи с «Интером» Мората общался с «Ювентусом». Известно также, что Жозе Моуринью очень хочет видеть форварда «матрасников» в «Роме».