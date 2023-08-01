«Барселона» не близка к подписанию Фелиша – игрок не интересует Хави

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш не рассматривается «Барселоной» в качестве замены Усману Дембеле.

Французский вингер близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», и именно португалец, по слухам, может быть подписан каталонцами в случае расставания с Дембеле. Как сообщает журналист Хави Мигель, наставник «Барселоны» Хави Эрнандес не одобряет подписание Фелиша. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее с полузащитником Рубеном Невешем, которого испанский тренер не хотел видеть в команде, несмотря на намерение руководства провернуть трансфер.

В настоящий момент «Барселона» не близка к приглашению Фелиша, однако ситуация ещё может измениться до закрытия трансферного окна.