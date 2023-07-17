Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов предложить за Морату 15 млн евро

17 Июля 2023 • 23:18 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Миланский «Интер» готовит официальное предложение мадридскому «Атлетико» по Альваро Морате.

30-летний нападающий интересен ряду клубов, среди которых фигурируют представители Серии А и чемпионата Саудовской Аравии. Одним из фаворитов в борьбе за Морату считается «Интер», однако конкретного предложения от «нерадзурри» пока не поступило, докладывают испанские СМИ. Миланский клуб готов предложить за испанца порядка 14-15 млн евро, что вряд ли удовлетворит «матрасников», которые, как и прежде, рассчитывают заработать 20 млн евро.

Действующий договор Альваро Мораты с «Атлетико» истекает по окончании предстоящего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
intermerdano
17 Июля 2023 в 23:41
хахахха, ну и клоуны
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
00:29 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры по аренде нападающего «Вильярреала»
00:05 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Морате четырёхлетний контракт
17 Июля
23:18 · Италия. Серия А
«Интер» готов предложить за Морату 15 млн евро 1
22:59 · Италия. Серия А
«Ювентусу» придётся выплачивать Артуру больше половины зарплаты в период аренды в «Фиорентине»
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» сделал более выгодное предложение «Челси» по Лукаку, но игрок хочет в «Ювентус» 1 слухи
22:11 · Италия. Серия А
Кесси заинтересован в переходе в «Ювентус», но переговоры пока не ведутся
21:53 · Англия. Премьер-лига
О переходе Онана в «Манчестер Юнайтед» объявят позже слухи
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» придумал, как удовлетворить запрос «Арсенала» по Балогуну слухи
21:25 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» сомневаются в Погба 1 слухи
20:50 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не планирует делать предложение «Ювентусу» по Влаховичу
20:45 · Италия. Серия А
Мората не определился с новым клубом слухи
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» требует за Хёйлунна значительно меньше 100 млн евро
19:55 · Россия. Первая лига
Пятибратов рассказал, что мог возглавить итальянский клуб
19:43 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» высказался о возможном трансфере Кима Мин Джэ
18:48 · Россия. Премьер-лига
Франки: Рожерио сможет заиграть в РПЛ, это хороший защитник для «Спартака»
Все новости
Рекомендуем