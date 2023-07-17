«Интер» готов предложить за Морату 15 млн евро

Миланский «Интер» готовит официальное предложение мадридскому «Атлетико» по Альваро Морате.

30-летний нападающий интересен ряду клубов, среди которых фигурируют представители Серии А и чемпионата Саудовской Аравии. Одним из фаворитов в борьбе за Морату считается «Интер», однако конкретного предложения от «нерадзурри» пока не поступило, докладывают испанские СМИ. Миланский клуб готов предложить за испанца порядка 14-15 млн евро, что вряд ли удовлетворит «матрасников», которые, как и прежде, рассчитывают заработать 20 млн евро.

Действующий договор Альваро Мораты с «Атлетико» истекает по окончании предстоящего сезона.