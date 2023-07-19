«Барселона» сможет оформить переход нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Как стало известно в среду, «матрасники» готовы отпустить португальца в аренду в «Барселону». По сведениям журналиста Ману Сайнса, каталонский клуб в скором времени сможет закрыть подписание дорогостоящего форварда, несмотря на финансовые трудности. «Сине-гранатовые» уже получили необходимое одобрение.

По слухам, аренда Жоау Фелиша может обойтись «Барселоне» в 25 млн евро с учётом зарплаты игрока. Контракт 23-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитан до июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.