«Барселона» работает над трансфером нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Между клубами уже стартовали официальные переговоры по условиям аренды 23-летнего португальца с возможностью последующего выкупа. По информации Catalunya Radio, в обмен на Фелиша в «Атлетико» может отправиться один из двух игроков «Барселоны» – полузащитник Франк Кесси или вингер Ферран Торрес. Кроме того, «матрасники» смогут рассчитывать на доплату.

Трансферная стоимость Франка Кесси оценивается экспертами портала Transfermarkt в 25 млн евро, Феррана Торреса – в 30 млн, а Жоау Фелиша – в 50 млн.