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«Барселона» может отправить в «Атлетико» своего игрока в обмен на Фелиша слухи

20 Июля 2023 • 20:45 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

«Барселона» работает над трансфером нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Между клубами уже стартовали официальные переговоры по условиям аренды 23-летнего португальца с возможностью последующего выкупа. По информации Catalunya Radio, в обмен на Фелиша в «Атлетико» может отправиться один из двух игроков «Барселоны» – полузащитник Франк Кесси или вингер Ферран Торрес. Кроме того, «матрасники» смогут рассчитывать на доплату.

Трансферная стоимость Франка Кесси оценивается экспертами портала Transfermarkt в 25 млн евро, Феррана Торреса – в 30 млн, а Жоау Фелиша – в 50 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Франк Кесси Ферран Торрес Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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