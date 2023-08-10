Годин рассказал, в чём главная проблема Фелиша

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин поделился мнением о ситуации Жоау Фелиша.

Португальский нападающий хочет сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна. Недавно он открыто заявил о желании выступать за «Барселону», что вряд ли оценили в «Атлетико».

«Проблема Фелиша заключается в его эго. Для Симеоне коллектив важнее любого отдельного игрока, и неудивительно, что у Жоау с этим проблемы. Он очень способный футболист, но он никогда не был по-настоящему близок ни с Чоло, ни с командой. Фелиш ставит своё эго выше клуба, болельщиков и тренера», – цитирует журналист Альфредо Педулла уругвайского экс-футболиста.